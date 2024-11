¿Quieres irte de vacaciones con tu mascota? Estos consejos te pueden ayudar

Pon el bienestar de tu mascota en primer lugar

Mucho antes de comenzar a redactar una lista de equipaje, considere primero el bienestar de su mascota. Aunque puede estar emocionado ante la perspectiva de llevar a su perro o gatito de viaje, es posible que su mascota no sienta lo mismo, y viajar podría ser perjudicial para su salud. Esto es especialmente cierto para las mascotas mayores o aquellas con problemas médicos existentes. Usted es quien mejor conoce a su mascota, pero siempre es una buena idea ponerse en contacto con su veterinario, dice Lilian Wong , veterinaria e instructora de habilidades clínicas en la Facultad de Medicina Veterinaria Carlson de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos).

Más allá de la salud de tu mascota, piensa en sus preferencias y personalidad. ¿Es un animal hogareño y disfruta con la rutina, o más bien un ser social al que le encanta explorar? "Realmente depende del animal. Algunos animales tienen un espíritu aventurero y les encanta viajar, mientras que otros no", dice Wong.

A veces, la decisión correcta puede ser viajar solo. Si sabes que viajar hará que tu mascota se sienta incómoda o que el viaje simplemente no será apto para mascotas, considera contratar a un cuidador de mascotas o reservar una residencia para mascotas (si viajas durante los periodos vacacionales, haz este tipo de arreglos lo antes posible, porque tienden a llenarse rápidamente).

Wong recomienda anotar una lista de pros y contras: "Muchas veces, los dueños de mascotas cariñosos tienen las mejores intenciones, pero viajar puede ser estresante para algunos animales. Es posible que los animales no entiendan todas las imágenes y sonidos de un avión o de una ciudad nueva".

Si has decidido llevar a tu mascota, la siguiente decisión es cómo llegar a tu destino deseado. Si es posible, Wong recomienda viajar por carretera. "Puedes tomar tantos descansos como tú y tu mascota necesitéis. Puedes conducir hasta un hospital veterinario cercano si hay una emergencia médica. Cuando viajas en avión, no tienes esa flexibilidad", dice.

Conducir no siempre es posible o práctico, por lo que podrías considerar volar. Pero los viajes aéreos para animales que no son de servicio pueden ser complicados, ya que cada aerolínea tiene sus propias reglas y requisitos, y esas reglas también pueden variar según los destinos de salida y llegada, el clima, el tipo de animal o raza, la edad y el estado de vacunación de la mascota y más.

Si vuelas al extranjero , también tendrás que informarte sobre las leyes locales de importación de animales. Muchos requieren que las mascotas se pongan en cuarentena, por lo que, dependiendo de la duración de su estadía, es posible que no tenga sentido traer a su mascota. En la Unión Europea, es necesario un pasaporte de mascotas (que se consigue en el veterinario habitual). Además, la mayoría de las aerolíneas solo pueden acomodar a un puñado de mascotas por vuelo, así que reserve con anticipación y llame para asegurarse de que haya un lugar para su mascota.

Un puñado de aerolíneas, entre ellas Bark Air y K9 Jets , ofrecen chárteres privados de pago por asiento diseñados específicamente para mascotas y sus dueños. Por si parte, las compañías de jets privados como Jets de red y VistaJet también estarán encantadas de llevar mascotas. Pero ten cuidado: estos vuelos no son baratos, ya que suelen costar varios miles de dólares por trayecto. Los vuelos chárter privados, que tienden a ser más asequibles que un avión totalmente privado, también solo vuelan ciertas rutas.

Una vez que hayas finalizado los detalles, tómate el tiempo suficiente para prepararte para un viaje apto para mascotas . Si viajas al extranjero, es probable que necesites encontrar y visitar un veterinario quién puede firmar los certificados de salud requeridos, dice Wong. Este proceso puede llevar semanas o meses, así que comience temprano. "Muchos dueños de mascotas no se dan cuenta de cuánta planificación anticipada está involucrada", dice.

Especialmente si esta será la primera vez que viajan, es útil familiarizar a su mascota con la situación que se avecina. Si has comprado un nuevo transportín para mascotas, por ejemplo, empieza a usarlo en casa. Antes de un viaje por carretera, dedica un tiempo a conducir para que tu mascota se sienta cómoda en el coche. Una vez que llegues, dales algo de tiempo para que se aclimaten y deshaz sus mantas o juguetes favoritos de inmediato para ayudar a que el espacio se sienta más como en casa, dice Munden. Asegúrate también de que el espacio sea a prueba de mascotas y, en el caso de los perros, tenga siempre a mano bolsas de caca. "Bloquea cualquier área a la que no quieras que accedan. Sé respetuoso limpiando los desechos de tu mascota", agrega Munden.

Una frase común que suelen decir los profesionales de los viajes: "No te olvides tu paciencia". Este adagio es especialmente cierto cuando se viaja con mascotas, que son criaturas vivas que respiran con mentes propias. Emprende el viaje con la mentalidad de que al menos una cosa saldrá mal (o al menos no exactamente como esperabas) y siempre ten un plan de reserva. Establece tus expectativas adecuadamente para que no te frustres o decepciones e investiga más de lo que crees que es necesario.