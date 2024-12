EE. UU. tiene un pedacito de Europa en cada uno de sus mercadillos navideños; estos son los mejores

Esta herencia se celebra cada año en el Christmas Village, que tiene lugar en el corazón del Inner Harbor, en West Shore Park. Caliéntate con un vaso de vino caliente en la pirámide de Glühwein (hecha a medida por un artesano alemán) y, a continuación, visita a más de 60 vendedores, y no dejes de probar la variedad de salchichas del puesto Best of Wurst. Date una vuelta en el tiovivo o sube a la noria de 19 metros para contemplar el Inner Harbor y las luces parpadeantes de Charm City.