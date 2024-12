Viajes a la memoria: las recreaciones y la Guerra Civil como reclamo turístico

La Guerra Civil (1936-1939) partió España en dos y dejó cicatrices en muchos hogares. Fue una contienda de familias enfrentadas por obligación, de campos convertidos en trincheras y de historias enterradas bajo décadas de silencio. Sus heridas ya no sangran, pero siguen presentes, dividiendo a la sociedad española. Pero hay pueblos de España donde han ido más allá y se han centrado en aprender del pasado intentando recrearlo lo más fielmente posible.

En la actualidad, las recreaciones históricas no solo pretenden escenificar cuentos bélicos sino que intentan mostrar momentos que las cámaras de la época no captaron, redescubren objetos perdidos y mantienen vivos los recuerdos de quienes no quieren olvidar. A través de los recreadores, las crónicas ausentes de la guerra vuelven al presente, solo que esta vez con caras nuevas, muchas son descendientes de quienes lucharon durante los 986 días de conflicto.