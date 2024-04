Este nuevo geco tiene 'pintado' en su cuerpo el cuadro más famoso de Van Gogh

Un lagarto de otro color

Aquel primer ejemplar de C. vangoghi, hallado en la Reserva de Tigres de Srivilliputhur-Megamalai, era un macho parecido a otra especie de Cnemaspis descubierta recientemente, llamada C. galaxia. Así que hasta que Agarwal no llevó el reptil, cuyo cuerpo mide unos dos centímetros, al laboratorio y analizó su ADN, no descubrió que era genéticamente distinto.