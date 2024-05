Así podemos compartir nuestras costas con los tiburones

¿Qué pasaría si la previsión meteorológica diaria nos dijera cuándo nuestra playa favorita podría estar especialmente llena de tiburones? No es tan improbable como parece. El programa de National Geographic Sky Sharks: Closer Than You Think [Tiburones desde el cielo: más cerca de lo que crees] muestra cómo los drones han revolucionado la ciencia de los tiburones y están ayudando a los investigadores a seguir sus movimientos cuando se acercan a la costa. Estas vistas aéreas (junto con análisis de factores como la temperatura del agua, la presencia de depredadores y si los tiburones son jóvenes o están preñados) pueden ayudarnos a entender mucho mejor cuándo y por qué los tiburones se acercan tanto a los nadadores.