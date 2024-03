Registrada por primera vez una orca matando a un tiburón blanco

Pero las orcas también cazan solas. Las orcas de la costa occidental de Norteamérica "trabajan casi siempre solas, pero permanecen juntas en grupo por muchas otras razones y también suelen compartir la presa, el salmón, cuando un individuo ha capturado uno", dice Hanne Strager, bióloga y autora de The Killer Whale Journals: Our Love and Fear of Orcas.