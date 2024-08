¿Cómo serán los gatos del futuro?

Y aunque algunas razas caninas presentan marcadas diferencias en instintos y personalidad, la mayoría de las razas felinas se diferencian sobre todo en el aspecto, y no especialmente en el temperamento o el tamaño. Los criadores de gatos siguen creando activamente nuevas variedades, incluidos los híbridos doméstico/gato salvaje. El Bengala era originalmente un gato leopardo asiático cruzado con un gato doméstico. El savannah es un cruce entre un serval africano y un gato doméstico. Algunos creen que ambas razas son controvertidas por su ascendencia salvaje.

Y no es sólo la disponibilidad de croquetas hipercalóricas lo que ha hecho que los gatos sean más grandes. La comunidad científica también ha documentado tamaños corporales mayores en gatos callejeros y asilvestrados en el bush australiano. Aunque esos gatos roben restos de comida humana, no todos son alimentados regularmente por personas. Por supuesto, los gatos no van a crecer mágicamente hasta alcanzar el tamaño de Godzilla, como tampoco van a desarrollar de repente pulgares oponibles.