¿Por qué hay manatíes 'enamorados' de las centrales eléctricas de Florida?

Una fuerte dependencia generacional de las centrales eléctricas

"Las centrales que producen 'agua caliente biológica significativa' están obligadas a tener un permiso NPDES y un plan de protección de los manatíes", afirma la conservacionista Katherine Sayler , de Defenders of Wildlife.

Ahora, las temperaturas cálidas responsables del cambio climático están provocando la subida del nivel del mar a lo largo de la costa de Florida. El nivel global del mar en Florida ha subido 20 centímetros desde 1950 , y ese ritmo no hace más que acelerarse. Esto es un problema para los manatíes porque la vegetación de la que dependen no resiste el agua salada.

Las centrales eléctricas pueden servir de refugio durante los meses de invierno, pero no ofrecen muchas opciones para alimentarse. Esto significa que los manatíes deben desplazarse desde los lugares de descarga para acceder a las praderas marinas. En las épocas más frías del año, se refugian en un lugar y ayunan, a veces durante una semana.

“Los manatíes son muy resistentes y muy adaptables. Son animales que aprenden dónde refugiarse unos de otros”, explica Ben Prater , conservacionista y experto en manatíes de la organización sin ánimo de lucro Defenders of Wildlife. “Están estrechamente emparentados con los elefantes, que también demuestran comportamientos similares al tener mapas mentales que comparten a través de generaciones para obtener recursos”.

En su viaje regular a estos lugares industriales, los animales podrían encontrar estas nuevas zonas, recordarlas y enseñárselas a sus crías, explica Patrick Rose , director ejecutivo del Save the Manatee Club.

“No podemos apagar [las centrales eléctricas] y esperar que los manatíes encuentren estos nuevos lugares a tiempo”, afirma Rose, que lleva estudiando a los manatíes desde la década de 1970. “Sospecho que, incluso en el mejor de los casos, habrá manatíes que sufran las consecuencias. No creo que podamos eliminarlo y por eso necesitamos poner en marcha estos esfuerzos pronto.”

Sin embargo, la principal prioridad tanto para el estado como para los conservacionistas es restaurar y mantener la integridad de los manantiales naturales del estado. Ello proporcionaría a los manatíes un acceso fiable tanto a praderas marinas sanas como a hábitats invernales. Para ello hay que eliminar las barreras que impiden el acceso a los manantiales, garantizar que no se drenen, evitar la erosión de las costas y controlar los contaminantes que provocan la proliferación de algas nocivas.

En un informe de 2020, la FWC y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre federal destacaron la restauración de varios hábitats naturales de manatíes en Fanning Springs, Three Sisters Springs y Port of the Isles. La FWC también creó sucesivamente un lugar pasivo de aguas cálidas en el condado de Collier, en el suroeste de Florida, que ha sido utilizado constantemente por los manatíes desde que finalizaron las obras en 2016.