¿Es la berberina tan efectiva para adelgazar y contra la diabetes como dicen?

Si has estado navegando últimamente por las redes sociales, es posible que hayas oído hablar del suplemento berberina, promocionado como el "Ozempic de la naturaleza". En TikTok, los vídeos que describen los beneficios de la berberina amasan 127 millones de visitas e incluyen varias afirmaciones sobre cómo puede ayudar a perder peso, reducir el colesterol y tratar la resistencia a la insulina. Pero los expertos dicen que los beneficios pueden haber sido exagerados.

La mayor ventaja de medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro es que deben superar un riguroso proceso de aprobación de las agencias de medicamentos de los países, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que exige un conjunto sustancial de investigaciones que demuestren que un fármaco es seguro y eficaz. Incluso después de salir al mercado, estos medicamentos siguen siendo objeto de seguimiento, lo que incluye evaluar el impacto de su uso a largo plazo. "Disponemos de datos sobre la seguridad a largo plazo de los agonistas del GLP-1 como Ozempic", afirma Rehman Sheikh, gastroenterólogo del Baylor College of Medicine, y sigue: "No podemos decir lo mismo de la berberina".

En el caso de un suplemento como la berberina, aunque se han realizado múltiples estudios sobre su eficacia, éstos han tenido un alcance mucho más limitado, y no hay datos sobre si es seguro consumirlo durante periodos prolongados.

En cambio, la FDA y las autoridades sanitarias europeas considera que los suplementos pertenecen a la misma categoría que los alimentos, donde los mecanismos reguladores para garantizar la calidad y la seguridad son completamente distintos. La FDA "no va a controlar lo que comes con el mismo sistema que controla los medicamentos que tomas", afirma Azagury. Para ayudar a garantizar la calidad y pureza de los suplementos, hay una serie de laboratorios independientes que ofrecen pruebas externas, como ConsumerLab.com, NSF International y U.S. Pharmacopoeia.