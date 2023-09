¿Por qué suele decirse que los desodorantes naturales son mejores?

Algunos desodorantes se etiquetan como "naturales", pero no existe una definición clara y estándar de lo que eso significa, dice la dermatóloga Nina Botto, de la Universidad de San Francisco (Estados Unidos).

Como los antitranspirantes reducen tanto el sudor como el olor, es probable que sean los más eficaces para la mayoría de la gente, dice Botto. Aunque el aluminio de los antitranspirantes puede provocar un tipo de reacción alérgica denominada dermatitis de contacto en una pequeña minoría de personas con piel sensible, suele ser perfectamente inocuo para la mayoría de las axilas, añade.

El persistente rumor de que el aluminio de los antitranspirantes provoca cáncer de mama (iniciado por una cadena de correos electrónicos en la década de 1990) no está respaldado por pruebas científicas, y los científicos ahora descartan en gran medida la idea, afirma el oncólogo especializado en cáncer de mama Harold Burstein. Aunque hay pruebas de que una pequeña cantidad de aluminio se absorbe a través de la piel, no hay razón para alarmarse por la posibilidad de que los productos que contienen aluminio causen Alzheimer. Los científicos no han encontrado una relación clara entre el Alzheimer y el aluminio, añade.