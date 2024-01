Mejora tu salud hoy para alargar tu esperanza de vida mañana

Este término apareció por primera vez en las revistas médicas hace más de 30 años , definido vagamente como los años libres de enfermedad, pero el concepto se ha generalizado entre médicos y pacientes por igual, y su definición se ha ampliado para centrarse más en los años sin problemas de salud que obstaculizarían gravemente las actividades diarias. Una hipertensión tratada, por ejemplo, no afectaría significativamente a la esperanza de vida, a diferencia de un ictus o una demencia, afirma Sharon Inouye , médico-científica de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos), que se ocupa de temas relacionados con el envejecimiento.

"No sólo viven más, sino que viven mucho más sanos: contraen enfermedades 50 años después que sus amigos y 30 años después que los amigos de sus hijos".

Parte de la buena suerte de esos centenarios procede de una genética digna de envidia. Estudiar su genética es tentador, afirma, ya que determinar con precisión qué genes están relacionados con trastornos asociados a la edad podría conducir a fármacos que imitaran sus efectos para quienes no tuvieron tanta suerte en la lotería genética.

"Si hablas con un investigador de la longevidad, te hablará con elocuencia de los últimos fármacos que se están estudiando para aumentar la longevidad, sobre todo en modelos no humanos o en animales", dice, y añade; "para mí, el trabajo más importante en el campo de la longevidad se centra en la importancia de la prevención".

Dormir bien también sigue siendo esencial, aunque sea algo en lo que haya que trabajar continuamente, añade el geocientífico Matt Kaeberlein, ex profesor de la Universidad de Washington y ahora director general de la biotecnológica Optispan, con sede en Seattle. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU., dormir mal aumenta el riesgo de padecer numerosos trastornos , como diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatías, mala salud mental e incluso muerte prematura.

No todos los científicos empapados de las últimas investigaciones sobre la biología del envejecimiento adoptan las mismas opciones de estilo de vida, y algunos incluso toman decisiones personales que se salen de los límites de lo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), lo que puede conllevar algunos riesgos desconocidos.

A sus 68 años, el régimen de salud de Barzilai incluye ejercicio diario, ayuno intermitente, dormir bien, mantener actividades sociales y tomar un medicamento para la diabetes ampliamente recetado, la metformina, que algunos investigadores del envejecimiento creen que atenúa las enfermedades relacionadas con la edad. En animales, el fármaco parece actuar en parte mejorando la respuesta del organismo a la insulina, con efectos en cadena sobre el envejecimiento celular y la lucha contra el deterioro cognitivo. Barzilai afirma que toma el medicamento fuera de lo indicado, ya que la FDA no lo ha aprobado para tratar específicamente el envejecimiento.

Kaeberlein, de unos 50 años, ha recurrido a otra medicación no indicada en la etiqueta, un inmunosupresor llamado rapamicina que fue aprobado originalmente por la FDA para pacientes con trasplantes de órganos. Según Kaeberlein, cuando se toma en dosis bajas, engaña a las células para que reduzcan las señales que favorecen el crecimiento y aumenten la resistencia al estrés, lo que parece detener o incluso invertir el deterioro cognitivo y funcional en animales. Su investigación como codirector del Proyecto de Envejecimiento Canino a largo plazo y otros trabajos en animales sugieren que es prometedor: en ratones, por ejemplo, el fármaco puede alargar la vida hasta un 60% .

Pero los resultados en roedores no suelen ser reproducibles en humanos. Además, dado que estos fármacos aún no están aprobados para su uso en humanos, se desconocen los posibles efectos secundarios a largo plazo en personas sanas.

Kaeberlein advierte de que no es buena idea limitarse a tomar un multivitamínico diario para evitar o subsanar deficiencias vitamínicas desconocidas, ya que no permite saber si realmente se tienen deficiencias y, en caso afirmativo, es posible que los multivitamínicos no contengan el nivel adecuado de suplementos para cubrir las necesidades específicas de cada persona.