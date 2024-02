A la caza de meteoritos en Alemania

"Cada año recibo unas 150 solicitudes de todo el mundo para clasificar hallazgos de meteoritos, a menudo de particulares", explica Greshake, del Museum für Naturkunde. Dos de estos particulares son Michael Kobusch y su esposa Yilda Conquista, que buscan los meteoritos unos campos más allá, independientemente del equipo de investigación. Desde el fin de semana, la pareja, que vive cerca de Braunschweig, ha estado paseando por Brandeburgo. No son nuevos en el negocio: han viajado hasta cuatro veces al desierto de Atacama para buscar fragmentos procedentes del espacio. Y tuvieron éxito. "Los meteoritos más grandes que tenemos en casa pesan dos kilos", dice Kobusch. La posibilidad de conservar las rocas depende de la legislación vigente en cada país. Las normativas difieren mucho, incluso dentro de Europa, señala Kobusch.

Kobusch es científico en el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Braunschweig. "Hemos reservado alojamiento para poder estar in situ una semana", dice. La pareja obtiene información sobre la zona de dispersión de meteoritos en Internet: de la Organización Internacional de Meteoros (IMO) y de un blog de astronomía llamado Skyweek Two Point Zero.