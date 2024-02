Explorando los secretos del laberinto helado de la cima del monte Rainier

Sorprendentemente estable

Según Erin Pettit, glacióloga de la Universidad Estatal de Oregón (EE. UU.) que ha estudiado los glaciares del Rainier pero no participó en estas expediciones, las cuevas del Rainier pueden ser estables porque el cráter en forma de cuenco protege al glaciar de un derretimiento excesivo, mientras que el volcán proporciona la cantidad justa de calor. "No me sorprende que se hayan mantenido estables a lo largo del tiempo, tanto como el volcán", afirma; "pero es muy bonito poder ver la longevidad, sabiendo lo sensibles que pueden ser los glaciares".