Qué son las Blue Zones, o zonas azules, de bienestar y cómo puedes conseguir crear las tuyas propias

Hacer de las comidas un momento para compartir

Las comidas en las Blue Zones son un momento para dar las gracias, compartir historias, hablar de los problemas y estrechar los lazos familiares. Por regla general, la gente de allí nunca come sola, nunca come de pie y nunca come con la otra mano en el volante. Como señaló Thea Parikos, mi guía icariana, cuando su familia se sienta a comer, deja el estrés del día en otra parte. Los icarianos comen despacio mientras conversan con la familia, un ritual que no sólo fortalece los lazos familiares, sino que también ayuda a tener un cuerpo más sano. Cómo se come puede ser tan importante como qué se come. Comer rápido fomenta la sobrealimentación y, como demuestran los estudios, puede duplicar el riesgo de obesidad. Según un estudio, los niños y adolescentes que comen con sus familias al menos tres veces por semana tienen más probabilidades de estar en un rango de peso normal y de seguir unos patrones dietéticos y alimentarios más saludables que los que no lo hacen. Un informe del Centro Nacional de Adicciones y Toxicomanías de Estados Unidos también señala que los adolescentes que cenan con su familia más de tres veces por semana tienen menos probabilidades de obtener malos resultados escolares. Asegúrate de tener una mesa cómoda (idealmente redonda) y lo suficientemente pequeña como para fomentar la conversación familiar.