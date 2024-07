¿Por qué seguimos las modas (aunque a veces sean malas para nosotros)?

Aunque la llamada "ceguera de las cejas" y otros tipos de "ceguera de la belleza" no están precisamente destinados a aparecer en los manuales de diagnóstico psicológico a corto plazo, la tendencia de la gente a seguir las tendencias (incluso cuando parecen tontas o se arriesgan al hacerlo) es definitivamente un fenómeno real. Resulta que estamos programados para señalar nuestras afiliaciones con otros (en este caso, influencers de cejas) y que el deseo de señalar esas afiliaciones puede anular nuestras mejores intenciones (o nuestro conocimiento secreto de que un nuevo look puede no ser adecuado para nosotros).