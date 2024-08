Lo que Ruanda puede enseñar a otros países para resolver las crisis de salud mental

Cuando comenzó el genocidio ruandés en 1994, Laurence Niyonagire huyó de su pueblo embarazada de ocho meses, con su hijo de dos años a la espalda. Durante los 100 días siguientes, la mayoría étnica hutu asesinó a 800 000 tutsis , incluidos los padres y seis hermanos de Niyonagire, mientras la comunidad internacional permanecía impasible. Cuando cesaron las masacres, Niyonagire regresó por fin a su aldea dos meses después, pero no podía dormir, con la mente atrapada en un círculo vicioso que repetía los horrores del pasado. "Salí a la carretera con la esperanza de que me atropellara un coche, para morir y fallecer como los demás", cuenta.

Todo ruandés mayor de 30 años tiene una historia de genocidio, atormentado por una violencia física y psicológica extrema. Pero en 1994 no había enfermeras de salud mental, psicólogos, psiquiatras ni un verdadero sistema de atención sanitaria, según Darius Gishoma, director de la división de salud mental del Centro Biomédico de Ruanda. Hoy, sin embargo, el sistema de salud mental de Ruanda es aclamado internacionalmente , un modelo de descentralización de servicios y de integración de soluciones basadas en la comunidad.

Los países más desarrollados como Estados Unidos no se están recuperando de un genocidio, pero su panorama de salud mental es terrible: uno de cada cinco adultos estadounidenses padece una enfermedad mental, mientras que en España cerca de un 27,4% de la población adulta ha tenido problemas de salud mental . Aún así, la mayoría de los estadounidenses tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria, ya que EE. UU. sólo cuenta con 25 000 psiquiatras pero necesita 65 000 más, según un informe de diciembre de 2023 . Y para quienes quedan al margen del sistema sanitario, los recursos comunitarios son limitados para encontrar apoyo o evitar que los trastornos mentales leves se descontrolen.

Ruanda es algo más grande que la Comunidad Valenciana, pero es mucho más rural: el 82% de su población vive fuera de los centros urbanos. Por eso, durante los últimos 30 años, el Gobierno no sólo ha tratado de aumentar el personal de salud mental, sino también de descentralizar esta atención, desde los cinco hospitales nacionales del país hasta sus más de 500 centros de atención primaria.

En la actualidad, el 80% de estos 500 centros están atendidos por profesionales de la salud mental, lo que en última instancia contribuye a mejorar el acceso a la atención y los resultados de los pacientes, afirma Augustin Mulindabigwi, director de salud mental de la sección ruandesa de Partners in Health, una organización sin ánimo de lucro que presta asistencia sanitaria en las zonas más pobres del mundo. Y en el caso de los pacientes que siguen quedando al margen, el Gobierno ruandés y Partners in Health han formado a trabajadores sanitarios de la comunidad para que identifiquen los síntomas de las enfermedades mentales y remitan los casos a estos centros de salud, que hasta ahora han llegado a 28 de los 30 distritos de Ruanda, según Gishoma.

Aun así, Ruanda no cuenta con suficientes especialistas para hacer frente a la carga de trastornos mentales del país, que afecta a más del 20% de la población general y a más de la mitad de los supervivientes del genocidio , según un estudio de 2018 publicado en BMC Public Health .

"La medicina es un aprendizaje, pero la gente no tiene suficiente apoyo para aprender realmente habilidades clínicas", dice Stephanie Smith, experta en salud global y psiquiatra del Brigham and Women's Hospital, refiriéndose al enfoque del programa MESH. "No es ninguna ciencia espacial tener estas estrategias de aplicación tan básicas sobre cómo se presta realmente la atención de salud mental".