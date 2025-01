¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos "desintoxicamos" de las redes sociales?

¿Crees que pasas demasiado tiempo mirando el móvil? No eres el único. El adulto español medio pasa unas dos horas al día en redes sociales , mientras que los adolescentes superan ese tiempo con holgura en plataformas como TikTok e Instagram .

Muchos de nosotros sospechamos que pasamos demasiado tiempo en redes sociales, como demuestra el hecho de que Oxford University Press haya elegido “brain rot” [putrefacción cerebral] como palabra del año 2024. Pero encontrar la fuerza de voluntad para reducirlo no es tarea fácil, debido a la forma en que las redes sociales actúan sobre el sistema de recompensa de nuestro cerebro.

Anna Lembke, experta en medicina de las adicciones y autora de Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence [Nación Dopamina: Encontrando el equilibrio en la era de la indulgencia], explica que las personas pueden volverse adictas a los medios digitales igual que a las drogas. Basándonos en lo que sabemos sobre los efectos de las drogas y el alcohol en el cerebro, podemos deducir que se produce un proceso similar cuando consultamos las redes sociales: cada “me gusta”, comentario o vídeo de un gato simpático desencadena una oleada de dopamina, la sustancia química del cerebro que “nos hace sentir bien”.