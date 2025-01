Los ecosistemas cavernario prosperan en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando los turistas los iluminan?

La selva maya (uno de los bosques tropicales con mayor biodiversidad del mundo) está tan amenazada como la cultura maya , afirma la arqueóloga mesoamericana Anabel Ford . "Me gustaría hacer monumentos de ruinas, no ruinas de monumentos", añade, sugiriendo un toque más ligero al turismo.

La mejor solución es evitar la iluminación artificial, dice Nicolosi, o seguir la estrategia de la cueva muestra por la que apuesta ATM. "Si hay un sendero turístico por el que la gente camina y no permanece quieta mucho tiempo, probablemente la lampenflora no pueda crecer, o al menos no se verá", dice. "Probablemente, la mejor forma de ver cuevas de exhibición es usar la linterna frontal".