Por qué tu próximo viaje de bienestar podría llevarte a una cueva

Cuevas para curar las dolencias

Esto ha llevado a abrir decenas de centros de retiro en la oscuridad en toda Europa. Ahora la terapia se está poniendo de moda en Estados Unidos, en parte gracias al apoyo del jugador de la NFL Aaron Rodgers y la actriz Rosario Dawson. Para los atletas profesionales y los creativos, los retiros en la oscuridad pueden suponer un escape muy necesario del zumbido y el parloteo de la vida pública. "Sentarse en el sofá todo el día o navegar por el teléfono es la muerte", afirma Dawson tras pasar cuatro días en Sky Cave; "este retiro me hizo reconocer que necesito tener una relación de amor más profunda con mi cuerpo".

"El subsuelo nos enseña a respetar el misterio", argumenta el autor Will Hunt en su libro de 2019, Subterráneo. Una historia humana de los mundos que existen bajo nuestros pies. Según Hunt, sus excursiones por túneles de metro, catacumbas y cavernas le llevaron a darse cuenta de que "no todo debe ser revelado, no todo el tiempo."