¿Cómo afecta tu estilo de crianza a tu hijo? Esto es lo que dicen los expertos

A diferencia de los estilos de crianza tradicionales, los nuevos no han sido tan investigados y pueden significar cosas distintas para cada persona. He aquí lo que dicen los expertos sobre seis de los nuevos estilos de crianza y sus posibles consecuencias para los niños.

“A los niños les va bien cuando tienen calidez y disciplina”, dice Pezalla, pero este estilo de crianza suave puede ser difícil de mantener para los padres. Un estudio dirigido por Pezalla publicado en la edición de 2024 de PLoS One descubrió que un tercio de los que se identificaban como “padres suaves” expresaban dudas sobre sus habilidades como padres y experimentaban sentimientos de agotamiento. Aún no se ha estudiado a fondo si este tipo de crianza tiene mejores efectos en los niños que otros.

Los padres que practican la llamada "crianza quitanieves" o snowplow parenting (también conocida en Estados Unidos como crianza cortadora de césped o crianza bulldozer) suelen intentar quitar obstáculos del camino del niño. Puede que las intenciones de los padres sean buenas (no quieren que sus hijos se esfuercen o se sientan angustiados), pero no es un enfoque realista, porque los retos forman parte inherente de la vida.

Pero, al igual que ocurre con los padres quitanieves, “esta microgestión no ayuda a los niños a aprender a pivotar, a sortear los baches del camino ni a desarrollar la resiliencia”, afirma Michele Borba, psicóloga educativa afincada en el sur de California (EE. UU.) y autora de Thrivers: The Surprising Reasons Why Some Kids Struggle and Others Shine [Prósperos: Las sorprendentes razones por las que algunos niños luchan y otros brillan]. Como resultado, “el niño se vuelve dependiente y le robas la capacidad de actuar”.