¿Son las personas religiosas más felices? Esto es lo que dice la ciencia

Pero los autores del estudio de Pew advierten de que la naturaleza de las conexiones requiere más estudio: "las cifras no prueban que acudir a servicios religiosos sea directamente responsable de mejorar la vida de las personas".

Este proyecto en curso hace algo que la mayoría de los estudios anteriores sobre la fe y la felicidad no hacían: realiza un seguimiento de las respuestas de las personas a la encuesta a lo largo de varios años (en lugar de medirlas en un único momento), lo que puede ayudar a los investigadores a extraer conclusiones sobre la causalidad.

Esos datos aún no están disponibles. Pero los resultados obtenidos hasta ahora respaldan lo que Pew y otros investigadores han descubierto. La puntuación media de florecimiento fue 0,23 puntos más alta para los sujetos que afirmaron que la religión es una parte importante de su vida diaria que para los que no que no, y 0,41 puntos más alta para los que asisten a un servicio religioso al menos una vez por semana.