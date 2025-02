Los sorprendentes beneficios deconocidos de caminar hacia atrás

La práctica no es nueva: los registros sugieren que caminar hacia atrás ha formado parte de las rutinas tradicionales de ejercicio en China durante siglos. Más tarde, atletas y entrenadores la adoptaron para mejorar su rendimiento deportivo. Ahora, los investigadores están descubriendo lo poderoso que puede ser este pequeño cambio de movimiento.

Pero los beneficios van más allá de la flexibilidad. Según el American College of Sports Medicine, la marcha atrás quema un 40 por ciento más de calorías por minuto que la marcha rápida hacia delante. Un estudio de 2014 publicado en el International Journal of Scientific and Research Publications descubrió que las mujeres preobesas de entre 20 y 40 años que siguieron un programa de marcha atrás de seis semanas perdieron grasa corporal y mejoraron su forma física general.