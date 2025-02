Hallada la última tumba desaparecida de esta rica dinastía egipcia

Hacía muchos años que no sucedía algo así. Un grupo de arqueólogos acaba de acceder a la tumba de un antiguo faraón egipcio y se han encontrado con jeroglíficos distintivos en las paredes, así como restos de un descolorido mural celestial en el techo pintado hace miles de años.

El nuevo hallazgo no es, como algunos han sugerido, la primera tumba real descubierta en Egipto desde la de Tutankamón en 1922 (las tumbas de tres faraones que vivieron hace unos 3000 años fueron descubiertas en 1939 y 1940 entre las ruinas de la antigua ciudad de Tanis, en el delta del Nilo, y en 2014 se encontraron cuatro pequeñas tumbas reales de la poco conocida dinastía de Abydos).

Algunos sostienen que Tutmosis II es el faraón anónimo del Libro del Éxodo que intentó perseguir a Moisés y a los israelitas a través del Mar Rojo. Pero no hay pruebas de que los hechos bíblicos ocurrieran y, en cualquier caso, el relato se ajusta más a un faraón posterior como Merneptah o su padre Ramsés II, afirma Nicholas Brown , egiptólogo de la Universidad de Yale.

Muchas tumbas reales egipcias fueron saqueadas por los tesoros que contenían, razón por la cual algunos faraones fueron enterrados de nuevo en otros lugares; y las espeluznantes maldiciones inscritas en algunas tumbas egipcias no parecen haber disuadido a los ladrones de tumbas posteriores. En la época de la XVIII Dinastía, los egipcios ricos llevaban miles de años enterrados con valiosos ajuares funerarios y “creo que la gente se había dado cuenta de que esas maldiciones no hacían daño”, afirma la egiptóloga Betsy Bryan, profesora emérita de la Universidad Johns Hopkins.

Pero Litherland no cree que esta tumba real en concreto fuera saqueada. “Los signos de robo son inequívocos”, afirma. Los saqueadores desenvolvieron momias en busca de amuletos, dejaron vendas por el camino y rompieron estatuillas “shabti”. Pero la tumba recién descubierta de Tutmosis II no contiene tales signos. En su lugar, Litherland cree que el ajuar funerario se volvió a enterrar en una “segunda tumba” cerca de la primera cuando los sacerdotes trasladaron la momia del rey a un lugar diferente, más cerca de Tebas. Y cree saber dónde yacen ahora estos antiguos tesoros, aunque el lugar aún no ha sido excavado. Por ahora, la investigación sobre la tumba de Tutmosis II continuará.

La evolución de la egiptología