12 inventos (e inventores) que cambiaron nuestras vidas para siempre

Se convirtió en una figura destacada en las conversaciones sobre el trato a los nativos y promovió la idea de que los humanos debían considerarse parte de la naturaleza, no sus domadores.

Richards se dedicó a promover la educación de las mujeres en la ciencia y a realizar un enorme estudio sobre la calidad del agua en Massachusetts, que dio lugar a las primeras normas estatales de calidad del agua del país. Aplicó el mismo rigor científico al hogar, escribiendo The Chemistry of Cooking and Cleaning [La química de la cocina y la limpieza], creando cocinas modelo y estableciendo el campo de la economía doméstica.

Louis Pasteur (1822-1895)