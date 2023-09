Si existe vida extraterrestre cerca, lo más probable es que esté en este planeta

K2-18b se encuentra a la distancia correcta de su estrella para que se considere posible la vida, y el nuevo análisis sugiere que otro compuesto, el sulfuro de dimetilo (DMS), producido por la vida en la Tierra, también podría estar en la atmósfera de este mundo acuático. Las observaciones de seguimiento intentarán determinar si el compuesto está realmente allí, y si está presente, se necesitaría trabajo adicional para descartar posibles fuentes no vivas del gas.

En 2021, Madhusudhan acuñó la palabra para estos planetas húmedos: mundos hiceánicos. Aunque suena romántico, tiene su explicación; se trata de un acrónimo que combina las palabras hidrógeno y océano en un sólo término. Además de ser un tipo intrigante de planeta que no tenemos en el sistema solar, estos mundos son pragmáticos de estudiar: son más grandes que los mundos rocosos, lo que facilita que un telescopio espacial pueda medirlos con sensores remotos.