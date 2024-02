La odisea de medir por primera vez, en pleno siglo XVII, a qué distancia estamos del sol

También había una modesta iglesia jesuita y una casa de misión. Un relato de 1685, recogido en la obra de Catherine Losier Supplying Cayenne Under the Old Regime: Archeology and History of Commercial Networks [El abastecimiento de Cayena bajo el Antiguo Régimen: Arqueología e Historia de las Redes Comerciales], de Catherine Losier, la describe como una vivienda ocupada por cuatro padres y un hermano, junto con 82 africanos esclavizados (32 hombres, 23 mujeres y 27 niños) para trabajar las cosechas de los jesuitas y cuidar de su ganado. Los africanos esclavizados constituían aproximadamente el 85% del asentamiento.