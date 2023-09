La desconocida incursión de Estados Unidos en suelo ruso

En su libro de 1975 The First Casualty (La primera baja), Phillip Knightley explica por qué las condiciones en Estados Unidos eran ideales para una represión colectiva de la intervención rusa que dura hasta hoy. En 1919, casi ninguna noticia de la expedición llegó al público estadounidense. "Tan poco de todo esto apareció en la prensa", escribe Knightley, "que no sólo se mantuvo al lector de periódicos de la época en la ignorancia del papel que sus compatriotas estaban desempeñando en la intervención, sino que un estudiante de hoy puede encontrar escasas referencias al respecto en los libros de historia de su país". Knightley informó de que en 1943 la Enciclopedia Columbia afirmaba que "las fuerzas estadounidenses no participaron en los combates entre los Aliados y los bolcheviques".