El Juramento a la Bandera en Estados Unidos oculta un sórdido origen

Entonces, en 1935, dos estudiantes de Pensilvania llamados Lillian y William "Billy" Gobitas se negaron a decir el juramento, argumentando que chocaba con sus creencias como Testigos de Jehová. "No saludo a la bandera porque he prometido hacer la voluntad de Dios", escribió Billy Gobitas en una carta a los directores de su escuela: "Esto significa que no debo adorar nada que no esté en armonía con la ley de Dios".