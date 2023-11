¿Cómo fue realmente la amistad entre Leonard Bernstein y JFK?

Leonard Bernstein nació en Lawrence el 25 de agosto de 1918. Sus padres eran inmigrantes ucranianos que crearon una próspera empresa de artículos de belleza. Pero el joven Bernstein no quería vender pelucas, sino hacer música.

Sus caminos volvieron a cruzarse en 1961, después de que Bernstein alcanzara el estrellato con su musical West Side Story y Kennedy fuera elegido presidente de Estados Unidos. El 19 de enero, la noche anterior al día de la toma de posesión, Frank Sinatra organizó una gala repleta de estrellas en honor del nuevo presidente electo. Entre los artistas que reclutó: Leonard Bernstein, que escribió y dirigió Fanfare for the Inauguration of John F. Kennedy [Fanfarria para la toma de posesión de John F. Kennedy] para conmemorar el acontecimiento.