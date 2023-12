Este mapa del siglo XVI estaba repleto de advertencias (serias) de monstruos marinos

Sus preocupaciones no carecían de justificación. En Scurvy: How a Surgeon, a Mariner, and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail [El escorbuto: cómo un cirujano, un marino y un caballero resolvieron el mayor misterio médico de la era de la navegación a vela], Stephen R. Brown escribe que la tasa de mortalidad en los viajes de larga distancia en el siglo XVI era del 50%, sólo a causa del escorbuto. Accidentes, ahogamientos y enfermedades infecciosas hacían que muchas personas que se hacían a la mar fueran enterradas en el mar. El océano era un lugar peligroso, y el mapa de Magnus reflejaba tanto el miedo a lo desconocido como el deseo de dominarlo.