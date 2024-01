'La sociedad de la nieve': vida y muerte (y canibalismo) en los Andes

Dos supervivientes del accidente se embarcaron en una misión de rescate y, tras más de una semana de viaje, finalmente dieron con un granjero. Ataron esta nota a una piedra y se la lanzaron a través de un arroyo. Dice así: "Vengo de un avión que se estrelló en las montañas. Soy uruguayo. Llevamos caminando unos diez días. Otras catorce personas permanecen en el avión. También están heridos. No tienen nada que comer y no pueden salir. No podemos seguir caminando. Por favor, vengan a buscarnos".