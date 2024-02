¿Quién espía mejor la paloma o el gato?

La CIA llamó a la operación Acoustic Kitty [Gatito acústico]. Pero después de cinco años y 20 millones de dólares de investigación y desarrollo, el proyecto fue desechado en 1967, por razones que cualquier dueño de un gato podría haber anticipado: no es fácil convencer a un gato, de entre todos los animales, de que vaya exactamente donde se le indica y permanezca dentro del alcance de un receptor de radio.

Antes de la tecnología digital y la microelectrónica, espiar era difícil, y todo estaba sobre la mesa. A lo largo del siglo XX, "los servicios de inteligencia de todo el mundo consideraron a los animales como una posible forma tanto de entrar clandestinamente en lugares a los que una persona no tendría acceso de otro modo, como de transportar mensajes o equipos", afirma Robert Wallace, que dirigió la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA, la rama responsable de los artilugios de espionaje, en la década de 1990. "Se estudian todas las alternativas y si una parece viable, se persigue, hasta que o bien se demuestra que no se puede hacer, o bien aparece una forma mejor".

La operación en sí fue bastante revolucionaria, dice Wallace. "Antes de que existieran los marcapasos, no poníamos electrónica en los mamíferos, porque es un entorno inhóspito: húmedo, cálido y mojado". El gato se portó bien, recuerda, aunque el director del proyecto se desmayó al ver la sangre. Y la tecnología funcionó: el bicho gato podía captar y transmitir conversaciones. Pero había un problema: a pesar de su formación en la CIA, Acoustic Kitty tenía mente propia y no era muy bueno manteniéndose cerca de sus objetivos. Una prueba de campo en un parque público, probablemente lleno de distracciones como palomas y ardillas, demostró que Acoustic Kitty no iba a funcionar.