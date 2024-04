Nurarihyon, el mítico demonio japonés que ha inspirado al manga 'Demon Slayer'

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , una serie manga japonesa lanzada en 2016, se ha convertido rápidamente en una de las franquicias mediáticas más exitosas hasta la fecha. La historia sigue al adolescente Tanjiro Kamado, que se convierte en cazador de demonios después de que su familia sea masacrada y su hermana pequeña Nezuko se convierta en un demonio.

"[Los yokai] suelen ocupar una zona espiritual intermedia entre los kami (dioses o espíritus del Shintō) y los oni", afirma John Pavel Kehlen , profesor de literatura asiática en la Universidad Soka de América (en California, EE. UU.): "No residen ni en el cielo ni en el infierno, sino que viven en el mundo humano porque tienen algún apego persistente, ya sea ira, obsesión romántica, ansia o el deseo de engañar a la gente".

Desde inspirar personajes y temas hasta dar forma a la estética visual y el contexto cultural, he aquí cómo esta antigua criatura sigue cautivando al público.

Según Michael Dylan Foster, profesor de lenguas y culturas de Asia Oriental en la Universidad de California (Estados Unidos) y autor de The Book of Yokai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore [El libro de los yokai: criaturas misteriosas del folclore japonés], Nurarihyon suele aparecer en el folclore como un yokai benigno que se cuela en las casas para disfrutar del té u otras comodidades mientras sus ocupantes están ausentes.