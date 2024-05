El suelo de baldosas de tu cocina podría contener fósiles humanos

Pero el ADN no dura para siempre. Su conservación en huesos antiguos depende de la temperatura y el entorno químico. Los genomas antiguos mejor conservados proceden de cuevas frías. Los travertinos que se forman en manantiales cálidos no parecen tan prometedores. Aun así, no hay forma de estar seguros sin probarlo. Afortunadamente, los genetistas no necesitan tomar muestras de la propia mandíbula para hacerse una idea de si se conserva el ADN, ya que pueden experimentar con huesos o dientes de animales del mismo yacimiento.