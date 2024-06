La historia de las 'Hello Girls', las mujeres que ayudaron a ganar la Primera Guerra Mundial

Eso no significa que su servicio fuera fácil, ni que estuvieran protegidas de la misoginia ocasional en el frente. Como documenta la historiadora Elizabeth Cobbs en su libro The Hello Girls: America's First Women Soldiers [Las Hello Girls: las primeras mujeres soldado de Estados Unidos], muchas mujeres sentían que sus esfuerzos se veían obstaculizados porque estaban destinadas demasiado lejos del frente, mientras que otras se enfrentaban a la oposición obvia a su presencia en el campo de batalla por parte de muchos oficiales al mando. En 1918, las mujeres protestaron formalmente por el apodo de "Hello Girls", lo que dio lugar a una directiva del Departamento de Guerra para que se las llamara respetuosamente Unidad Telefónica Femenina del Cuerpo de Señales estadounidense.