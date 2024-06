¿Cómo se puso de moda la ropa color caqui (y por qué)?

"El siglo XIX fue un periodo de pequeñas guerras coloniales, y el ejército británico aprendió mucho en los confines del imperio. Aprendieron mucho sobre uniformes y sobre cómo ser más estratégicos, cómo utilizar el uniforme como parte integrante de la acción en el campo de batalla", explica Jane Tynan, historiadora cultural y autora de British Army Uniform and the First World War: Men in Khaki [Uniformes británicos y la Primera Guerra Mundial: hombres de caqui].