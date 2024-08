¿Por qué el Día del Trabajador se celebra en septiembre en Estados Unidos?

Aunque el desfile del Día del Trabajo de Nueva York no era un día festivo oficial (los participantes disfrutaban de un permiso no retribuido), el movimiento para declararlo como tal había comenzado oficialmente. En 1887, Oregón se convirtió en el primer estado en designar el Día del Trabajo como festivo, seguido ese mismo año por Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York. Sin embargo, el primer lunes de septiembre no era la única opción para celebrar los derechos de los trabajadores. En 1886 surgió una alternativa: el Primero de Mayo.