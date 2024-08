Esto es lo que trabajar durante muchas horas le hace a tu cuerpo

Aumento del estrés. Ansiedad. Lumbalgia. Hipertensión arterial. Si has estado trabajando muchas horas en la oficina, es posible que conozcas perfectamente algunas de las formas en que el exceso de trabajo puede repercutir en tu salud.

"Hay datos suficientes para demostrar que el exceso de trabajo es la primera enfermedad profesional del mundo", afirma Alexis Descatha, investigador del Hospital y Universidad de Angers-Inserm, con sede en Francia. Como demuestran los estudios, incluso una semana laboral de 40 horas, que durante mucho tiempo se ha defendido como norma de equilibrio entre la vida laboral y personal, puede no ser tan buena para nuestra salud como creíamos.

Trabajar muchas horas también puede tener un efecto indirecto, al restar tiempo que una persona puede dedicar a actividades saludables. "Cuando trabajas demasiado, no tienes tiempo para dormir bien, para comer bien, para hacer deporte", dice Descatha. Sustituir las actividades de ocio, como salir a pasear o pasar tiempo con la familia, por más trabajo puede agravar los efectos negativos para la salud.

Como demuestran las investigaciones, es posible que estos efectos negativos sobre la salud no empiecen a notarse hasta pasados unos años. En el informe publicado por la OMS y la OIT, la mayoría de las muertes relacionadas con el exceso de trabajo se produjeron en trabajadores mayores de 60 años, que habían declarado trabajar 55 horas o más cuando eran más jóvenes.

Los investigadores siguen tratando de entender las razones de esta paradoja, pero una posible explicación es que, a diferencia de lo que ocurre en el tiempo libre, los trabajadores no tienen control sobre la duración y la intensidad de su actividad física.

"El cuerpo está sometido a un cierto estrés crónico", afirma Buffey; "además, no pueden recuperarse porque tienen que volver al trabajo al día siguiente". Los efectos del estrés crónico también pueden verse agravados por otros factores relacionados con el estilo de vida, como no poder seguir una dieta equilibrada o no priorizar el sueño.