¿Quiénes eran los 'hobbits' de Flores? Qué sabemos sobre esta antigua especie humana

¿Quiénes eran estos 'hobbits'?

La controversia pronto eclipsó el inesperado descubrimiento. A finales de 2004, el antropólogo indonesio Teuku Jacob retiró la mayor parte del material recuperado de H. floresiensis de las colecciones del Centro Nacional de Investigación Arqueológica de Yakarta. Jacob sostuvo que los huesos representaban a los humanos modernos con trastornos del desarrollo, no a una especie humana diferente y se extendieron rumores de que los frágiles huesos no habían sido extraídos de acuerdo con los estándares científicos. Finalmente, unos meses más tarde, Jacob devolvió los huesos. Varios resultaron dañados en algún momento durante su transporte de ida y vuelta entre los laboratorios, el equipo de Liang Bua y Jacob no estaban de acuerdo sobre lo que había sucedido. El escándalo fue tan intenso que las autoridades indonesias cerraron el acceso a Liang Bua durante dos años.