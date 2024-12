¿Cómo y por qué desapareció Agatha Christie? Las cuatro teorías sobre una de las desapariciones más mediáticas

Teoría 1: Buscaba vengarse de su marido

Resulta que Agatha estaba al corriente de la aventura de su marido y que la pareja había discutido por ello el mismo día de su desaparición. En su biografía de 1977, Agatha citaba a su marido: "Me he enamorado de [Nancy], y me gustaría que me dieras el divorcio tan pronto como se pueda arreglar" (naturalmente, no dijo nada de esto a la policía).