Fue una mujer clave para EE. UU., pero no sabemos dónde descansan sus restos: ¿Dónde está Theodosia Burr?

¿Había un cementerio preexistente, como el que precedió al de la iglesia de la Trinidad? "No", me dijo Hurwitz: "No hay indicios de que hubiera un cementerio en ese lugar antes de que la Trinidad estableciera uno".

Y no parece que el cuerpo de Theodosia se volviera a enterrar allí en ningún momento, lo que no era infrecuente, según Hurwitz. No es mencionada en los libros escritos en el siglo XIX por John Flavel Mines y Moses King, que enumeran a las personas importantes enterradas en St. John's. Tampoco aparece en los meticulosos registros que John Watson, sacristán de la parroquia de St. John's, llevó a cabo a finales de ese siglo, cuando la ciudad confiscó los terrenos del cementerio para construir el parque James J. Walker.

Resultados: No concluyentes Más tumbas potenciales: Los terrenos de sus fincas

Durante mi búsqueda, me enteré de que los terrenos de la Mansión Museo Bartow-Pell, en el Bronx, contienen un pequeño cementerio formado por algunos miembros de la extensa familia de Theodosia.

La historiadora Margaret Highland confirma que Theodosia no está enterrada con ellos. Pero empecé a preguntarme si su lugar de descanso podría estar en los terrenos de una de sus casas. Me puse en contacto con Mary French, antropóloga y experta en cementerios de Nueva York, y le pregunté si era posible. Por supuesto, me respondió en un correo electrónico: los terratenientes solían enterrar a sus familiares "en sus granjas".

El lugar obvio con más posibilidades era The Hermitage, donde Theodosia vivió durante más de 20 años y que ahora es un monumento histórico nacional y museo. No sería descabellado creer que Theodosia quería ser enterrada en la tierra por cuya defensa había luchado, donde crió a sus hijos y donde se casó con Aaron Burr.

Sin embargo, Robert Schwartz, presidente del patronato del Hermitage, me dijo: "Que sepamos, nadie está enterrado en el Hermitage". Y añadió, además, que el patronato cree desde hace tiempo que descansa en St. John's.

Luego estaba la última residencia de Theodosia, en Richmond Hill, Manhattan. Con una gran casa en una finca de 10 hectáreas con impresionantes vistas al río Hudson, sólo pudo disfrutar de ella menos de un año antes de morir. Cabe la posibilidad de que fuera enterrada en esta propiedad para que la familia pudiera visitar la tumba a menudo.

Sin embargo, la casa fue trasladada y derribada en 1849, y las 10 hectáreas fueron vendidas y urbanizadas. Si su última morada estuvo en Richmond Hill, lo que significa que ahora reposaría bajo los bulliciosos barrios de la parte baja de Greenwich Village/Hudson Square.

Resultados: Inconcluso Theodosia, ¿dónde estás?

Tras buscar en museos, bibliotecas y archivos de cuatro estados de Estados Unidos, el paradero de la tumba de Theodosia sigue siendo incierto.

Podríamos haber aclarado algo el asunto de no haber sido por otro misterio que rodea a otra mujer importante en la vida de Aaron Burr: la joven Theodosia. En diciembre de 1812, Theodosia, de 29 años, embarcó en Georgetown (Carolina del Sur) rumbo a Nueva York para visitar a su padre. Sin embargo, el barco y sus pasajeros desaparecieron en uno de los mayores misterios americanos sin resolver del siglo XIX.

Su malogrado viaje por mar se llevó por delante un tesoro de cartas entre Burr y su hija que, sin duda, habrían proporcionado pistas sobre la tumba de su esposa. "Muchos de sus documentos personales se hundieron con el Patriot", escribió Nancy Isenberg, historiadora de Burr, en Fallen Founder: The Life of Aaron Burr (Fundador caído: la vida de Aaron Burr).

Muchas de las personas que conocí a lo largo de este viaje siguen creyendo que Theodosia fue enterrada en la Trinity Church o en St. John's.

Pero aunque no haya documentación que respalde esas afirmaciones, sí sabemos acerca del impacto que su vida tuvo en los demás. El tipo de nación que soñaba para su hija "en la que las mujeres tuvieran la misma calidad de educación que los hombres" se hizo realidad. Y su sueño de que una mujer dirigiera el país como Catalina la Grande, a quien Theodosia admiraba mucho, puede que algún día también se haga realidad.