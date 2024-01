¿Realmente se ha encontrado el avión de Amelia Earhart?

Earhart y Noonan desaparecieron el 2 de julio de 1937, volando de Lae, Nueva Guinea, a la isla Howland, una isla de apenas dos kilómetros de largo a unos 4000 kilómetros de distancia. Tras 20 horas de vuelo, Earhart pensó que estaban cerca y avisó por radio al Itasca, el barco de la Guardia Costera que les esperaba en Howland: "Debemos estar sobre vosotros pero no podemos veros". Su voz era tan fuerte que los radiotelegrafistas de la Guardia Costera pensaron que ella también estaba muy cerca. No lo estaba, pero la fuerza de las señales de radio sugiere que estaba justo un poco más allá del alcance visual.

La zona de búsqueda de Deep Sea Vision estaba a unos 160 km al oeste; Romeo no revela exactamente dónde para evitar que alguien más haga el hallazgo crucial. Pero sí reconoce que se guiaron por la teoría de que Noonan no había tenido en cuenta cómo afectaría la línea internacional del cambio de fecha a sus cálculos. Esa teoría, sin embargo, no explica la fuerza de las señales de radio de Earhart.