Las piscifactorías siguen siendo una asignatura pendiente en Estados Unidos

En un soleado día de junio, me puse la máscara y el tubo y me lancé al mar. El agua era de un azul degradado, casi negro, mientras nadaba alrededor del corral, intentaba ver el fondo marino... y no podía. En cambio, y como prueba de la limpieza de la granja, el coral, uno de los organismos más volátiles y sensibles, crecía en las partes de acero de los corrales. Abundaban las focas monje, los píntanos y los jureles gigantes, que nadaban alrededor de la jaula sin perderme de vista. Me dijeron que también había tiburones, pero en aguas más profundas; pero, más tarde, se dieron una vuelta cerca de las redes.