¿Qué ha pasado con el movimiento residuos cero ('zero waste')?

Mientras recogían datos sobre las tortugas golfinas, ella y sus colegas subían sistemáticamente a las criaturas a su barco para examinarlas. Al inspeccionar una tortuga marina el 10 de agosto de 2015, descubrieron que tenía algo extraño alojado en la nariz. Al principio, Figgener y los demás científicos especularon con la posibilidad de que se tratara de un percebe o un gusano tubícola. Pero cuando vieron el objeto en toda su longitud y la tortuga se agitó incómoda, se dieron cuenta de que no era nada orgánico, sino una pajita de plástico.

"Fue alucinante", recuerda Figgener. Y aunque la pajita incrustada tan profundamente en la fosa nasal de la criatura era angustiosa, señala que la penetración de los plásticos en la vida marina no era nada nuevo: "Como investigadores, siempre hemos sabido que el plástico es un problema".

La producción de plástico experimentó un aumento explosivo, pasando de dos millones de toneladas producidas en 1950 a más de 290 millones de toneladas en 2023 , y a finales de la década de 1950 ya había numerosos registros científicos de tortugas marinas que ingerían bolsas de plástico . Pero no fue hasta que el vídeo de Figgener y otras imágenes virales de vida marina enredada en plástico proliferaron por Internet que el uso del plástico, y las pajitas en particular, provocaron una protesta pública.

A lo largo de la década de 2010, las tendencias antipajitas y de cero residuos arrasaron en Internet, dando nacimiento al famoso "tarro de residuos" . Vivir libre de plástico fue al mismo tiempo una estética de moda, un eslogan de marketing para las empresas y un movimiento político: más de 20 ciudades de Estados Unidos establecieron estrictas regulaciones en torno a las pajitas de plástico. También en España, donde la ley más contundente en este sentido es de muy reciente creación: ha quedado terminantemente prohibida la distribución gratuita de envases no reutilizables, así como la venta de artículos de plástico de un solo uso desde el 1 de enero de 2023.

En 2015, Kathryn Kellogg, autora de 101 Ways To Go Zero Waste [101 maneras de volverse residuos cero], comenzó su viaje de cero residuos para ahorrar algo de dinero y vivir un estilo de vida más saludable. La idea de mantener un tarro de basura la obligó como un desafío divertido. Para rendir cuentas, empezó a compartir su viaje en Internet.