Cómo es vivir una "noche polar" de tres meses de duración

Sin embargo, esta semántica no altera el hecho de que para quienes viven en el Ártico (o los pocos que residen en estaciones de investigación en la Antártida), la noche polar puede ser un profundo desafío.

La ausencia de señales familiares y de ciclos día-noche puede afectar a los ritmos circadianos y alterar el sueño, y la perpetua falta de luz diurna suele restar energía. Sin embargo, vivir durante la larga noche polar no es un sufrimiento universal, y muchos de sus habitantes aceptan la experiencia. Como explicó a NPR un habitante de Svalbard, archipiélago noruego situado en la región del mar de Barents: "Hay que ver la belleza [en la oscuridad]. Y para mí, eso no es nada difícil... Me siento aún más inmerso en la naturaleza cuando salgo a la oscuridad".