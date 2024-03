¿De verdad los diamantes sintéticos son mejores para el planeta?

Los diamantes poseen un inconfundible atractivo social, diferente al de casi cualquier otra piedra preciosa. Para muchos, su antigua procedencia y su invulnerabilidad cotidiana simbolizan la fuerza duradera de una relación amorosa. No siempre fue así; a finales de los años 40, una agencia de publicidad que trabajaba para el Consorcio de Diamantes De Beers ideó ese eslogan que cambió el paradigma: " Un diamante es para siempre ". La piedra se convirtió en la embajadora geológica casi inmutable de todo tipo de romances y compañía.

En muchos aspectos, los diamantes sintéticos (o cultivados en laboratorio) son iguales a los extraídos de la tierra: ambos son prismas de carbono, fuertemente unidos para formar esa gema extremadamente dura y bastante brillante. Pero en lugar de cristalizar en las profundidades ardientes del planeta hace miles de millones de años, estas gemas se cultivan en un laboratorio utilizando la alquimia moderna. Y estos diamantes fabricados en laboratorio no sólo son más baratos por quilate que sus equivalentes naturales, sino que también se promocionan como más éticos desde el punto de vista social y más respetuosos con el medio ambiente .

"Desde el punto de vista medioambiental, no hay duda de que los diamantes cultivados en laboratorio son mejores", afirma Saleem Ali , experto en energía y medio ambiente de la Universidad de Delaware (Estados Unidos); "pero el aspecto social no puede disociarse. Ahí es donde la minería tiene ventaja".

"¿Es algo de lo que tenga que preocuparse el usuario final? Por supuesto que no. Nunca lo sabría", afirma Stachel; "desde el punto de vista de la estructura cristalina, son diamantes absolutamente perfectos".

Cuando cierran, las minas a cielo abierto pueden convertirse en vertederos repletos de contaminación. El polvo y los gases peligrosos y a veces cancerígenos de las actividades mineras no sólo pueden dañar a los animales, sino también a los trabajadores de las minas. Y el gasóleo utilizado por los camiones y otros equipos mineros bombea abundantes gases de efecto invernadero.

"Es mucho", afirma Oluleye. Y basándose únicamente en los gases de efecto invernadero, sospecha que los diamantes extraídos (a pesar de que la industria afirme lo contrario) están perdiendo esta batalla. Olueye calcula que, por término medio, los diamantes extraídos consumen 158 kilogramos de CO 2 por quilate. Los diamantes cultivados en laboratorio en la Unión Europea, señala, sólo consumen 20 kilogramos de CO 2 por quilate; ese valor es igualmente bajo en China.

Vale la pena señalar que, al igual que a veces puede ser difícil extraer este tipo de datos de las empresas de diamantes extraídos, que no siempre son transparentes, algunas empresas de diamantes cultivados en laboratorio y sus vendedores se han negado ocasionalmente a divulgar información sobre sus procesos o huellas de carbono, diciendo a los periodistas que o bien no tienen las cifras o no pueden revelar información por razones de propiedad.