Bella pero letal: esta flor flotante está causando estragos en Nigeria

Aparte de las personas, la vida acuática también sufre con la invasión del jacinto de agua. Cuando las plantas se extienden por la superficie del agua, bloquean la luz solar. "Si no hay luz, no hay fotosíntesis, lo que significa que no se produce oxígeno en la columna de agua", explica Coetzee; "sin oxígeno no hay peces, ni pequeños insectos acuáticos, ni cangrejos, ni moluscos".