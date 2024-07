Una explosión hidrotermal ha sacudido Yellowstone (y no será la última)

¿En qué se diferencian estas explosiones de los géiseres?

Los geólogos no saben exactamente qué desencadena las explosiones hidrotermales y, a menudo, no pueden investigar hasta después del hecho. Las explosiones hidrotermales pasadas se han relacionado con terremotos y deslizamientos de tierra, todo parte de la geología que remodela continuamente el parque. Pero la reciente explosión de Biscuit Basin, y otras similares, no son signo de erupción ni de otra actividad volcánica. "El sistema volcánico de Yellowstone es estable y no influye directamente en la actividad de los géiseres", afirma Reed.