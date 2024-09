El planeta está repleto de plataformas petrolíferas muertas: ¿qué hacemos con ellas?

Desmontar estas enormes plataformas de acero, algunas de las cuales alcanzan la altura de un rascacielos, es una tarea que cuesta millones de dólares e implica taponar pozos, retirar equipos y rehabilitar el fondo marino. Además, existe otro inconveniente no menor: algunas plataformas se han convertido en hábitat para la vida marina en las décadas transcurridas desde su construcción, funcionando como arrecifes de coral artificiales.

Cuando los pozos comienzan a secarse, se utilizan comúnmente tapones de cemento para sellar un sitio, limitar la contaminación del aire y el agua y permitir que el ecosistema vuelva a su estado original. Sin embargo, según un artículo publicado en Nature Energy en 2023, sólo en las aguas frente a las costas de Texas, Luisiana y Alabama (Estados Unidos), hay unos 14 000 pozos inactivos que no han sido taponados. Hacerlo, según ese mismo estudio, costaría más de 30 mil millones de dólares.

Pero no todas las plataformas son aptas para ser reconvertidas en arrecifes.

Cuando se deja una plataforma en el océano para que se convierta en un arrecife, las poblaciones de peces alrededor de las plataformas pueden prosperar, en parte debido a las zonas de seguridad impuestas por muchos países que prohíben a los barcos acercarse a menos de unos 500 metros de las plataformas. Pero no está claro si los peces simplemente se están agregando en una plataforma o si las poblaciones están creciendo en general.

Un estudio de 2023 publicado en Trends in Ecology and Evolution aseguró que aún no había suficiente evidencia científica para determinar si una vieja plataforma sin usar causaba más daño o beneficio ambiental. Y una encuesta más reciente a 39 científicos encontró que la mayoría de los participantes pensaban que las plataformas eran malas para el medio ambiente cuando se dejaban en su lugar, excepto cuando creaban un hábitat para especies valiosas.