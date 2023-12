Groenlandia, uno de los últimos lugares del mundo para explorar una antigua vida ártica

Llego a sus costas en el barco de caza del capitán Argiunnquaq Qaernagag. Deambulo por el pueblo y paso por algunas casas en las que se exhiben colmillos de narval, cuernos de buey almizclero y cráneos de morsa. Al pasar junto a un pescador que limpia un montón de salvelinos recién pescados, me da un filete crudo en señal de hospitalidad. La carne limpia y rosada aún tiene un refrescante sabor a salmuera oceánica.

Como el pueblo es pequeño, pronto me encuentro en la tundra. Es finales de agosto: la época perfecta para buscar plantas extremófilas que sobreviven y prosperan hasta el casquete glaciar. El campo está salpicado de deslumbrantes flores fireweed magentas. Recojo con cuidado un pequeño ramo para secarlo. Entre las flores, veo pequeñas zarzamoras negras. Cojo un puñado de estos frutos ácidos y me doy cuenta de que no estoy sola.

"¿Te gusta el sabor?".

Levanto la vista y veo a un hombre que ha salido para unirse a mi búsqueda botánica. Se presenta como Maassannguaq Oshima y me doy cuenta de que estoy arrancando frutos de su jardín. Me señala generosamente una parcela de acedera de montaña. "Prueba ésta", me dice; "se utiliza para hacer una buena bebida. Se puede tomar con hielo glaciar".

Seguimos caminando juntos, identificando plantas árticas y hablando de sus diversos usos. Nos señala la Cladonia alpestris, un liquen de color verde pálido también conocido como liquen de los renos, ya que es el alimento preferido de renos y caribúes durante los meses de invierno.

"El nombre groenlandés de esa planta es orsuaasat", dice; "se puede cocinar como cualquier planta, pero los viejos cazadores dicen que es mejor cuando ha sido parcialmente digerida y fermentada en el estómago de un caribú. Así se hacía antiguamente. Ya no se hace tanto".